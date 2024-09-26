مختار بلدة بسابا الشوفية ناشد المعنيين المساعدة في إخماد حريق يهدد المنازل

ناشد مختار بلدة ​بسابا​ قضاء الشّوف عارف العاكوم، الحكومة والوزارات المعنيّة وقيادة الجيش، "المساعدة في إخماد الحريق الّذي اندلع في أحراج البلدة". وأشار في بيان، إلى "حضور آليّة للدّفاع المدني، لكنّها لم تتمكّن من الوصول إلى موقع الحريق"، داعيًا إلى "المساعدة والتّعاون للسّيطرة على النّيران الّتي أصبحت تلامس وتهدّد منازل البلدة".

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