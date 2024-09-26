القصيفي والاسمر دانا المجازر الاسرائيلية: لعدم إستغلال الظرف المتفجر وزيادة معاناة النازحين

أعرب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، عن إدانتهما "للمجازر التي ترتكبها إسرائيل في لبنان وذهب ضحيتها مئات الشهداء من المواطنين عدا آلاف الجرحى والاضرار البالغة في الأملاك والمنشآت".

كذلك أعرب الأسمر والقصيفي، عن إدانتهما "بشدة لمحاولات استغلال الأحوال القائمة والظرف المتفجر لزيادة معاناة المواطنين اللبنانيين، ولاسيما النازحين منهم، سواء برفع سعر ربطة الخبز، وزيادة الاسعار على السلع كافة وخصوصا الأساسية واخفاء البعض منها بغرض إعادة طرحها بأسعار أعلى.وكذلك استغلال الوضع لرفع بدلات إيجار الشقق والمنازل والشاليهات، في غياب الرقابة الرسمية إلا في بيانات طنانة رنانة لا تعكس الواقع على الارض"

وسألا "اذا لم يتجل الشعور بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية في مثل هذه الاحوال، فمتى يتجلى: أبعد إنتهاء المحنة؟".