"الريجي": استكمال تسلّم محاصيل التبغ من مزارعي الجنوب بدءًا من الإثنين المقبل

أعلنت "إدارة حصر التبغ والتنباك- ​الريجي​"، في بيان، "استعدادها نتيجةً للظّروف الأمنيّة الحاليّة، لاستكمال تسلّم محاصيل التّبغ من مزارعي الجنوب في مؤسسة الحدث، لمن يستطيع إيصال محاصيله، بدءًا من الإثنين 30/9/2024".

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