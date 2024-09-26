أكّد السّفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أنّ "مصر لم تتوقّف عن جهود دعم التّوصّل إلى تهدئة في لبنان، والجانب الإسرائيلي يختلق الأعذار ولكن علينا أن نستغلّ الفرص"، مشيرًا إلى أنّ "مصر تدعم أيّ جهود تهدف إلى التّهدئة في لبنان، وربّما السّاعات المقبلة تظهر لنا بعضًا من بنود الإتفاق المطروح".
ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "استمرار الحرب في المنطقة يخدم إسرائيل"، مركّزًا على أنّ "الجانب الإسرائيلي لن ينصاع إلى أي إتفاق إلّا إذا تعرّض للمزيد من الضّغوط الحقيقيّة". ورأى أنّه "لا يوجد ضغط كاف على الجانب الإسرائيلي، يُجبره على الدّخول في المسار الدّبلوماسي"، معربًا عن أمله في "تحقيق الاستقرار في لبنان وغزة".
وشدّد موسى على "أنّنا لا نستطيع أن ننفي أهميّة الملف الرّئاسي، وأخشى أن تهيمن الأحداث الجارية على هذا الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: ندعم أي جهود للتهدئة بلبنان والساعات المقبلة قد تظهر لنا بنودًا من الإتفاق المطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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