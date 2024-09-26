الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم والحرارة تلامس الـ35 درجة في المناطق الداخلية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع أجواء خريفيّة دافئة نهارًا وباردة نسبيًّا ليلًا، حيث تصبح ​درجات الحرارة​ العظمى أعلى من معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الخميس قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الدّاخل، حيث تتخطّى معدّلاتها بحدود الدرجتَين، كما تنخفض نسبة الرّطوبة، وتنشط الرّياح جنوب البلاد".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الجمعة قليل الغيوم، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، حيث تلامس الـ35 درجة في المناطق الدّاخليّة، ورياح ناشطة أحيانًا خاصّةً جنوب البلاد".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وفوق معدّلاتها، ويتكوّن الضّباب على المرتفات بدءًا من بعد الظّهر".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأحد غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل، حيث تعود ضمن معدّلاتها الموسميّة وارتفاعها بشكل بسيط على السّاحل، كما تنشط الرياح أحيانًا".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة إلى شماليّة غربيّة سرعتها بين 15 و35 كم/س، تشتدّ أحيانًا خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، الانقشاع جيّد على السّاحل ومتوسّط أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 40 و70%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج إلى مائج جنوب البلاد؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".