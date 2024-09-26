"أ ف ب": أكثر من 22 ألف شخص أغلبهم سوريين عبروا الحدود من لبنان الى سوريا جراء الغارات الإسرائيلية

أفاد مصدران أمنيان سوريان لوكالة "فرانس برس"، أن "أكثر من 22 ألف شخص، الجزء الأكبر منهم سوريون، عبروا الحدود من لبنان منذ مطلع الأسبوع على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة".

وبحسب أحد المصادر للوكالة، "دخل أكثر من ستة آلاف لبناني ونحو 15 ألف سوري عبر معبر جديدة يابوس بشكل طارئ منذ ثلاثة أيام حتى صباح الخميس".

في حين أعلن مصدر أمني آخر أن "نحو ألف لبناني وحوالى 500 سوري آخرين دخلوا عبر معبر جوسيه منذ الاثنين".

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ "الاستجابة اليوم هي للنّازحين اللّبنانيّين، ولكن انطلاقًا من إنسانيّتنا ووطنيّتنا نحن نقف إلى جانب كلّ إنسان محتاج، وهناك مراكز إيواء في البقاع مخصّصة للسّوريّين"، معلنًا أنّ "هناك 13 ألفًا و500 سوري غادروا لبنان عبر مراكز الأمن العام خلال 3 أيّام، عائدين إلى سوريا، ومن هنا نقول إنّ السّوري قادر على العودة إلى بلده".