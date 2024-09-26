"أكسيوس": صياغة البيان الدولي المشترك وبيان بايدن وماكرون تم تنسيقها مع لبنان وإسرائيل

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن "صياغة البيان الدولي المشترك وبيان بايدن وماكرون تم تنسيقها مع لبنان وإسرائيل"، لافتاً الى أن "الدول الموقعة على البيان ترى أن هدنة لـ21 يوما تكفي لإيجاد تسوية بين إسرائيل ولبنان".

كذلك كشف الموقع، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن "بحث المقترح الجديد جرى بعد اتصال الاثنين بين سوليفان وديرمر، وبلينكن تحدث مرات مع نظيره الفرنسي وتبادلا مسودات بيان محتمل لوقف إطلاق النار".

وأضاف "من المتوقع أن يعقد بلينكن وهوكستين اجتماعات منفصلة اليوم في نيويورك مع نتانياهو".

وفي وقت سابق، دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل، في ظل استمرار عدوان جوي إسرائيلي واسع على لبنان يتسبب في سقوط العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، بأن "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثل خطرا لتصعيد إقليمي أوسع"، مضيفا "حان الوقت لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم".

وذكرت الدول الموقعة على البيان المشترك، أنها على استعداد "لتقديم الدعم الدبلوماسي للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين لبنان وإسرائيل".