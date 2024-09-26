4 ضحايا من الأطفال.. خبير يحذر من المبيدات الحشرية المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر باحثون من أن المبيدات المستخدمة لمكافحة الحشرات الضارة والحيوانات الصغيرة، يمكن أن تحتوي جرعة مميتة منخفضة جدا، لكنها تشكل خطرا على البشر في حالة تناولها.

وحسب فاديم نيجريبيتسكي مدير معهد الصيدلة والكيمياء الطبية التابع للجامعة بيروجوف الوطنية الروسية، تحتوي المواد الكيميائية المنزلية العديدة، بما في ذلك المبيدات الحشرية، على سموم قوية. ويؤدي عدم الالتزام بتحوطات الأمان إلى عواقب وخيمة، بينما تعتبر المبيدات الحيوانية (التي تستخدم ضد الحشرات الضارة أو الحيوانات الصغيرة) أكثر خطورة، لأن جرعاتها السامة، ولو كانت منخفضة جدا، يمكن أن تكون قاتلة.

يأتي هذا على خلفية وفاة 4 أطفال في إقليم كراسنويارسك وجمهورية خاكاسيا الروسيتين، وأظهر الفحص أن سبب الوفاة هو التسمم، حسب وسائل إعلام روسية محلية.

وقال نيجريبيتسكي إنه غالبا ما تكون سمية مبيدات الأعشاب (المواد الكيميائية لحماية النباتات) منخفضة، ولكن مع تعرض جسم الإنسان لها لفترة طويلة يمكن أن يكون هناك تأثير سام متأخر.

ونصح بتخزين المواد الكيميائية المنزلية، بما في ذلك المواد المضادة للحشرات، بعيدا عن متناول الأطفال. وأشار إلى أنه يجب وضع علامات على المواد الكيميائية المنزلية المخزنة في المنزل، حيث يمكن الخلط بين الحاويات التي تحتوي على المبيدات الحشرية عن طريق الخطأ مع الحاويات التي تحفظ فيها المواد الغذائية. كما نصح الأخصائي باستخدام الملصقات اللامعة أو الطرق الأخرى حتى لا يتم الخلط بينها وبين شيء غير ضار. وشدد نيجيبتسكي على أنه من المستحيل تخزين المواد السامة في حاويات المواد الغذائية وفي أماكن تخزين المواد الغذائية ، وعلى سبيل المثال، في الثلاجة أو في خزائن المطبخ.