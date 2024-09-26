"الصحفيين العرب" يُدين الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ)

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الجرائم التي تشنها إسرائيل على الشعب اللبناني الشقيق؛ ما أسفر عن مجازر وحشية غير مسبوقة للشعب اللبناني وعدد كبير من الزملاء الصحفيين اللبنانيين.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "العدو لم يكتف بجرائمه الوحشية على غزة، بل يواصل عدوانه الوحشي الحالي على لبنان؛ ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى".

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب الاتحادات النقابية والمنظمات الإعلامية الدولية كافة لفضح هذا الكيان وإدانة جرائمه، كما أعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق والصحفيين اللبنانيين.

كذلك أدان الاتحاد بكل قوة ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين العزل وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد، مطالبا "مجلس الأمن بتحمل مسئولياته والدعوة إلى وضع حد لهذا الإرهاب والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات العدو وتوفير الحماية للشعب اللبناني الشقيق".