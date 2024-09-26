مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نسعى لحرب واسعة في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قال داني دانون ، مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل لا تسعى إلى حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، لكنها تعتزم مواصلة القضاء على التهديد الذي يشكله "حزب الله" اللبناني.



وبحسب"سبوتنيك"، قال دانون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط: "تشن إسرائيل ضربات دقيقة في لبنان ضد مراكز قيادة "حزب الله" ومنصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الصواريخ والأسلحة وممثلي قيادته.

وأضاف"سنتخذ جميع التدابير اللازمة وفقاً للقانون الدولي للقضاء على هذا التهديد، وفي الوقت نفسه، لا تتطلع إسرائيل إلى حرب واسعة النطاق.

كما وجه اتهامات علنية ضد إيران، واصفا البلاد بأنها "عنكبوت في وسط شبكة من العنف".

وتابع: "علينا أن نحارب شبكة العنف هذه، ولن يكون هناك سلام في المنطقة حتى نقضي على هذا التهديد".