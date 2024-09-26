صحة لبنان: مقتل 31 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصا جراء غارات إسرائيلية اليوم الخميس على أنحاء متفرقة في البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



كما قتل 15 شخصا سوريا قتلوا وجرح 18 جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة يونين في البقاع شرق لبنان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا وسط تواصل عمليات رفع الأنقاض

وقالت وزارة الصحة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى:

مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 في بلدة يونين بالبقاع شرقي لبنان.

مقتل 3 أشخاص في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

مقتل شخص وإصابة آخر وكلاهما سوريان في بلدة قانا جنوبي لبنان.

مقتل 11 شخصا في بلدة المعيصرة بقضاء كسروان شمال بيروت.

مقتل 7 أشخاص في بلدة الكرك بالبقاع.