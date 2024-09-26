بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فقد استُشهد ثمانية مواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال المتواصل على عديد المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ356، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وأفادت مصادر طبية، بانتشال 5 شهداء بينهم طفلان، وعدد من المصابين، في قصف صاروخي استهدف منزلًا لعائلة المطري في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة فارس في منطقة حي الأمل غرب خان يونس، وسط أعمال تجريف، وقصف مدفعي لليوم الثاني شرق بلدة الفخاري.

واستُشهدت سيدتان عقب قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم جباليا شمال القطاع، وآخر بالمخيم الجديد في النصيرات، فيما أصيب آخرون بجروح.