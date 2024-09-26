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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس باستشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة.
في سياق متصل، هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية مركبًا للصيادين قبالة شواطئ جنوب القطاع واعتقلت ستة صيادين.
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