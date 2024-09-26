الأمين العام للجامعة العربية: التصعيد الإسرائيلي يدفع الأمور إلى حافة يتعين على العالم إدراك مخاطرها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الانزلاق نحو المواجهة الإقليمية الشاملة لن يكون في مصلحة أي طرف، وأن الدفع الإسرائيلي للتصعيد يدفع الأمور إلى حافة يتعين على المجتمع الدولي إدراك مدى خطورتها والعمل بسرعة وحسم للتراجع عنها.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددًا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية فضلًا عن التصعيد الخطير في لبنان.

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