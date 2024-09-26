"القناة 14" نقلا عن أعضاء بحزب الليكود: نرفض وقف إطلاق النار ومن يوافق عليه يتحمل المسؤولية

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن أعضاء بحزب الليكود، أننا "نرفض وقف إطلاق النار ومن يوافق عليه يتحمل المسؤولية".
وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الأنباء عن وقف إطلاق النار غير صحيحة ورئيس الوزراء لم يرد على العرض الأميركي الفرنسي".
وأشار المكتب إلى أن نتانياهو "أمر الجيش باستمرار القتال في الشمال بكل قوة"، مضيفًا "الحرب في قطاع غزة ستستمر أيضا حتى تحقيق أهدافها".
وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب بنيامين نتانياهو، قولهم إنه "يوجد ضوء أخضر لوقف إطلاق النار بهدف إفساح المجال للمفاوضات".
وجاء ذلك في ظل الحديث عن مبادرة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بعد أن توسّع التصعيد وشنت إسرائيل عدوانا جويا مكثفا على مناطق في جنوب لبنان والبقاع ما تسبب بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى اللبنانيين، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
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