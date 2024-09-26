"النشرة": غارات إسرائيلية على الهرمل واللبوة والنبي عثمان وسهل الخضر

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع عن غارات إسرائيلية طالت الهرمل واللبوة وبلدة النبي عثمان. وأشار إلى غارة استهدفت سهل الخضر في بعلبك. ويأتي ذلك في ظل الحديث عن مبادرة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بعد أن توسّع التصعيد وشنت إسرائيل عدوانا جويا مكثفا على مناطق في جنوب لبنان والبقاع ما تسبب بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى اللبنانيين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بدوره، يواصل حزب الله عملياته العسكرية ويوسع عمليات اطلاق الصواريخ.

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