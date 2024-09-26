"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت سهل النبي عثمان/ اللبوة وبرج الشمالي وزفتا وكفر جوز

أفاد مراسل "​الخليج 365​"، بأنّ "غارة إسرائيليّة استهدفت سهل النبي عثمان/ اللبوة". وأشار مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، إلى أنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت برج الشمالي في صور، وزفتا وكفر جوز في النبطية".

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