مكتب ميقاتي: الكلام عن توقيعه على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيح على الإطلاق

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّه "يتمّ التّداول بخبر مفاده أنّ ميقاتي وقّع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النّار، بعد لقائه وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين".
وأكّد في بيان، أنّ "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ونذّكر بما كان قد أعلنه ميقاتي فور صدور النّداء المشترك بمبادرة من الولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدّول الغربيّة والعربيّة، لإرساء وقف موقّت لإطلاق النّار في لبنان، حيث قال رئيس الحكومة بالحرف: نرحّب بالبيان، وتبقى العبرة في التّطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدّوليّة".
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