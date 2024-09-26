استكملت فرق الإغاثة التّابعة لبلدية يونين، بالتّعاون مع "الهيئة الصّحيّة الإسلاميّة"، الدفاع المدني، شعبة يونين، والصليب الأحمر، أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض في المبنى الّذي استهدفه الطّيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس في بلدة يونين، على الطّريق الدّوليّة، المستأجَر من عمّال سوريّين بالقرب من محطّة محروقات.
وأكّد رئيس البلديّة علي قصاص، أنّه "تم انتشال 23 شهيدًا من التّابعية السّوريّة، وثمانية جرحى من بينهم 4 لبنانيّين إصابتهم طفيفة"، مشيرًا إلى أنّ "الفرق تمكّنت من إزالة الرّكام الّذي خلّفته الغارات السّابقة من الطّرقات".
ونوّه بـ"وعي الأهالي والتزامهم بالتّعليمات وتقديمهم العون"، متقدّمًا بالشّكر الجزيل إلى "كلّ من ساهم، لا سيّما الأهالي أصحاب الآليّات، الّذين ساعدوا في عمليّات رفع الأنقاض".
وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يونين، أدّت في حصيلة أوّليّة إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة أحد عشر شخصًا بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرّة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية يونين: 23 شهيدًا سوريًا و8 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى في يونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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