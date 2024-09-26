"القسام": قصفنا تحشدات العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن قصف "تحشدات العدو شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.