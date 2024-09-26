وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الضواحي الجنوبية لمدينة عكا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في الضواحي الجنوبية لمدينة عكا".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين، في حين تهدد تل أبيب بشن عملية برية في لبنان.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.

وكانت قد دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل.