"سرايا القدس": فجّرنا عدداً من العبوات الناسفة في آليات العدو في محاور القتال المختلفة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنه "بعد عودة مقاتلينا من محاور القتال أكدوا تمكنهم مساء أمس من الاشتباك مع قوة مشاة وإمطارها بزخات من الرصاص بصورة مباشرة في محور جامع الأسير، كما تمكن أبطالنا من الاشتباك مع قوات العدو في محور السينما وحي الهدف وفجروا عدد من العبوات الناسفة في آليات العدو في محاور القتال المختلفة".

وأمس، نشرت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من تنفيذ كمين محكم أطلقت عليه اسم "بشائر النصر" وذلك عبر استهداف رتل من الآليات الإسرائيلية على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا.