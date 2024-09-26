ابي رميا: وزير خارجية فرنسا سيكون فى لبنان الأسبوع المقبل حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

ذكر النائب سيمون ابي رميا، في تصريح، "أننا على بعد ساعات حاسمة من التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار"، في لبنان بعد التصعيد الإسرائيلي وكثيف العدوان الجوي.

ولفت إلى أن "الكلّ في مأزق والجهات كلها تبحث عن مخرج لوقف الأعمال الحربية مع الحفاظ على ماء الوجه تجاه مجتمعاتها"، موضحًا أن "المفاوضات تتقدّم في اروقة مجلس الامن بفضل المبادرة الفرنسية وتفاعل الدول المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة".

ورأى ابي رميا أن "وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نيويورك يساهم في الإسراع في وتيرة المفاوضات عبر نقل الأفكار والمقترحات والأجوبة مع الجهات المعنية لبنانيًا. كذلك وجود القادة الإيرانيين له التأثير الايجابي".

وكشف أن "في حال التوصّل الى هذا الاتفاق، وزير الخارجية الفرنسي الجديد في لبنان بداية الأسبوع المقبل لرعاية تنفيذ الاتفاق".

وسأل: "هل الإرادة الدولية قادرة على فرملة جنون وجنوح بنيامين نتنياهو ويوافق على بنود التفاهم الجديد؟"، وختم بالقول: "الجواب غداً مع خطاب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو في نيويورك"، مضيفا "فلننتظر ونتأمّل خيرًا".