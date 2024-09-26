"كاريتاس" نظمت يومًا طبيًا في رعية القديسة تريز الطفل يسوع- المنصورية

نظّمت رابطة "كاريتاس لبنان" يومًا طبّيًّا مجّانيًّا في رعيّة القدّيسة تريز الطّفل يسوع- المنصوريّة، وذلك في إطار احتفالات الرّعيّة بعيد شفيعتها.

وقد حضر إلى المكان طاقم طبّي من اختصاصات متعدّدة وممرّضات وصيادلة، وعيادتان نقّالتان لتأمين الأدوية، بالإضافة إلى وجود أفراد شبيبة "كاريتاس" الّذين تولّوا التّنظيم والاستقبال والتّسجيل. وتضمّن اليوم الصّحي معاينات طبّيّة للأسنان، استشارات طبّيّة للنّساء والأطفال ومرضى السّكّري والقلب والصّحّة العامّة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الفحوص المخبريّة وتوزيع أدوية مجّانيّة .

وقد زار رئيس الرّابطة الأب ميشال عبّود المكان، متفقّدًا سير العمل، وأكّد أنّ "كاريتاس لبنان مستمرّة في رسالتها وخصوصًا الطّبيّة منها، وهناك العديد من المرضى الّذين لا يسمح لهم وضعهم الصّحي بالمجيء إلى المراكز التّابعة للرّابطة، لذلك "كاريتاس" تأخذ المبادرة وتذهب حيث تدعو الحاجة".

ونوّه بـ"عمل طاقم الأطبّاء الّذين يتعاونون مع القسم الصّحي في الرّابطة"، مشدّدًا على أنّ "على الرّغم من كلّ الأوضاع، ما زال برنامج الدّعم الصّحي مستمرًّا ويقدّم الدّعم". وأطلق نداءً للجهات المانحة اللّبنانيّة وغير اللّبنانيّة، لـ"دعم الرّابطة وبخاصّة قسم الصّحة، لأنّ الإنسان لا يموت من الجوع بل من نقص الدواء".

مع الإشارة إلى أنّ عدد المستفيدين من التّقديمات الصّحيّة في اليوم الصّحي وصل إلى نحو 280 شخصًا، من مختلف الفئات العمريّة.