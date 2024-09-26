"النشرة": أمن الدولة في النبطية أوقفت سوريًا يعمل ضمن شبكة لترويج العملات المزورة

أفادت معلومات "​الخليج 365​" عن توقيف شخص سوري يُدعى "ع. غ" من قبل المديريّة الإقليميّة لأمن الدّولة في ​النبطية​، يعمل على ترويج العملات المزوّرة.

وأشارت المعلومات إلى أنّ عمليّة التّوقيف تمّت بعد رصد ومتابعة من قبل عناصر المديريّة، حيث تمكّنوا من تحديد هويّة الشّخص ثمّ توقيفه، وضُبط بحوزته مبلغ من المال المزوّر، وذلك بالتّنسيق مع القضاء المختص، وأُحيل إلى مكتب الجرائم الماليّة.

وعلمت "النشرة" من مصدر في ​أمن الدولة​ في النبطية، أنّ السّوري تمكّن من ترويج أموال مزوّرة لدى محلّات التجّار في النبطيّة، من فئة 50 و100 دولار، لافتًا إلى أمن الدّولة نجح في سحبها من السّوق.

ووفق المصدر نفسه، فقد اعترف الموقوف بشبكة كبيرة تضمّه وزملاء له، يقومون بالدّور نفسه، منتشرون في صيدا وجزين وبيروت، وأنّهم يتنقّلون بين المناطق عبر درّاجات ناريّة، مشيرًا إلى أنّ مزوّري العملات، الأجنبيّة واللّبنانيّة، يخبؤون المخدرات بين جنبات الشّنط الّتي يحملونها ويروّجون لها.

وأوضح أنّ هذا الموقوف ليس الأوّل من نوعه، فقبله تمّ توقيف شبكة أخرى، تتنقّل بين النبطية ودير الزهراني، لافتًا إلى أنّه لا يكاد يمضي يوم إلّا ويتمّ فيه توقيف شبكات الاتجار بالعملات المزيّفة.