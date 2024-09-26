جوني منير لـ"النشرة" عن مفاوضات وقف إطلاق النار: بحسب تجربة غزة نتانياهو يناور على الأرجح

أوضح الكاتب والمحلّل السّياسي ​جوني منير​، في حديث لـ"​النشرة​"، أنّه بحال تمّ الأخذ بالاعتبار تجربة الحرب في ​قطاع غزة​، من الممكن الحديث عن أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يناور، فيما يتعلّق بإمكانيّة الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النّار في ​لبنان​.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر مستبعَد، إلّا إذا كانت لديه حاجة لهدنة بسيطة لأهداف عسكريّة، لافتًا إلى أنّ المواقف الّتي عبّر عنها اليمين المتطرّف في هذا المجال واضحة، وهؤلاء يتحدّثون عن الأمور بشكل صريح.

انطلاقًا من ذلك، أعرب منيّر عن اعتقاده بأنّ الاعتداء الإسرائيلي على لبنان لن يتوقّف، مركّزًا على أنّ القرار 1701 قد يكون جزءًا من الأهداف الإسرائيليّة، ومجدّدًا التّذكير بأنّ الهدف هو تفكيك التّركيبة العسكريّة لـ"​حزب الله​"، الأمر الّذي قد يكون هناك توافق مع الجانب الأميركي حوله.