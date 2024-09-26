الخارجية القطرية: لا يوجد حتى الآن مسار وساطة رسمي يعمل على وقف إطلاق النار في لبنان

كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أنه "لا يوجد حتى الآن مسار وساطة رسمي يعمل على وقف إطلاق النار في لبنان".

ولفت الأنصاري، الى أنه "لا علم لنا بوجود ارتباط مباشر بين مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قولهم إنه "يوجد ضوء أخضر لوقف إطلاق النار بهدف إفساح المجال للمفاوضات".

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن مبادرة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بعد أن توسّع التصعيد وشنت إسرائيل عدوانا جويا مكثفا على مناطق في جنوب لبنان والبقاع ما تسبب بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى اللبنانيين، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وجاء تصريح المسؤول في مكتب نتانياهو، بعد أن عبر مسؤولون من اليمين الإسرائيلي المتطرف وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن اعتراضهم على وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل، في ظل استمرار عدوان جوي إسرائيلي واسع على لبنان يتسبب في سقوط العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.