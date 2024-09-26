القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو أمر الجيش بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار

زعمت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قولهم إنه "يوجد ضوء أخضر لوقف إطلاق النار بهدف إفساح المجال للمفاوضات".

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن مبادرة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بعد أن توسّع التصعيد وشنت إسرائيل عدوانا جويا مكثفا على مناطق في جنوب لبنان والبقاع ما تسبب بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى اللبنانيين، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وجاء تصريح المسؤول في مكتب نتانياهو، بعد أن عبر مسؤولون من اليمين الإسرائيلي المتطرف وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن اعتراضهم على وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل، في ظل استمرار عدوان جوي إسرائيلي واسع على لبنان يتسبب في سقوط العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، بأن "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثل خطرا لتصعيد إقليمي أوسع"، مضيفا "حان الوقت لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم".

وذكرت الدول الموقعة على البيان المشترك، أنها على استعداد "لتقديم الدعم الدبلوماسي للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين لبنان وإسرائيل".

ومع التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان ليشمل عملية برية في لبنان، سبق وأكد حزب الله أنه على جاهزية كاملة في حال فرضت الحرب الشاملة.