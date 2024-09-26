"النشرة": إصابات بغارة إسرائيلية على كفرشوبا وتحليق مكثف للطيران الحربي فوق حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بـ"وقوع إصابات جرّاء غارة من مسيّرة إسرائيليّة على بلدة كفرشوبا في العرقوب"، مشيرًا إلى "تحليق مكثّف للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاع، منفّذًا غارات وهميّة فوق المنطقة".

وكان قد ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت بلدات جبشيت، حبوش، القصيبة، عدشيت، حومين، عزة، دبين، وكفرجوز".