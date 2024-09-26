أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الأنباء عن وقف إطلاق النار غير صحيحة ورئيس الوزراء لم يرد على العرض الأميركي الفرنسي".
وأشار المكتب إلى أن نتانياهو "أمر الجيش باستمرار القتال في الشمال بكل قوة"، مضيفًا "الحرب في قطاع غزة ستستمر أيضا حتى تحقيق أهدافها".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو نفى الأنباء بشأن وقف إطلاق النار في لبنان: رئيس الحكومة أمر الجيش باستمرار القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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