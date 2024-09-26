إسرائيل تقصف لبنان .. أحمد موسى : ناخد بالنا أوي من الدروس

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمن غائب عن لبنان بعد عمليات القصف الإسرائيلي، موضحا أن استقرار الدول له ثمن غالٍ.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه خلال الساعات الماضية، قتل قرابة 51 مواطنا، بجانب إصابة 1500 شخص بينهم قيادات وعناصر من حزب الله.

وتابع: «لابد من الحفاظ على مصر، ويجب أن نتعلم مما يحدث في لبنان.. الدولة بها 106 ملايين نسمة.. ناخد بالنا أوي من الدروس».

وأشار إلى أن المدارس في لبنان تأوي النازحين في الجنوب، موضحا أن الأطفال يعيشون في مدارس بالشمال.

ولفت إلى أن لبنان يعيش مأساة كبيرة بسبب القصف الإسرائيلي، مضيفا: «متسمحش أن يكون فيه سلاح خارج سيطرة الدولة.. هناك الملايين يتعرضون للنزوح خوفا من عمليات القصف الإسرائيلي في لبنان».

وشدد على أن السلاح لابد أن يكون في يد الدولة فقط.