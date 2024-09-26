هناك حاجة ماسّة إلى وحدات دم من جميع الفئات في العديد من مستشفيات بعلبك، بالإضافة إلى آليّات لرفع الأنقاض، عقب المجازر الّتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في البقاع خلال السّاعات القليلة الماضية، مخلّفًا عشرات الشّهداء والجرحى، ودمارًا هائلًا.
وكان قد نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي ليلًا، سلسلة غارات عنيفة على البقاع الأوسط، طالت بلدات: علي النهري، حارة الفيكاني، ماسا، كرك، نوح، تعلبايا وجلالا.
وقد أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"سقوط عدد كبير من الشّهداء والجرحى، بعد استهداف مبنى في الكرك- زحلة ليلًا، حيث توجّهت إلى مكان الغارة فرق الدفاع المدني".
وأشار إلى أنّ "مجزرةً جديدةً وقعت في بلدة شعت البقاعيّة، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت البلدة ليلًا، حيث استشهدت عائلة بأكلمها".
كانت هذه تفاصيل خبر مطلوب دم من جميع الفئات لمستشفيات بعلبك وآليات لرفع الأنقاض عقب المجازر الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.