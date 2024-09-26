رويترز عن مسؤولين: نشر أميركا قوات بالشرق الأوسط قد يساعدها بالاستعداد لإجلاء الأميركيين من لبنان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "نشر أميركا قوات بالشرق الأوسط قد يساعدها في الاستعداد لإجلاء الأميركيين من لبنان"

وأمس، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن "واشنطن نشرت عشرات الجنود في قبرص وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين، في حين تهدد تل أبيب بشن عملية برية في لبنان.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.

وكانت قد دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، بأن "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثل خطرا لتصعيد إقليمي أوسع"، مضيفا "حان الوقت لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم".

وذكرت الدول الموقعة على البيان المشترك، أنها على استعداد "لتقديم الدعم الدبلوماسي للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين لبنان وإسرائيل".