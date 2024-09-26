سموتريتش: السبيل الوحيد لإعادة السكان والأمن إلى الشمال هو استسلام حزب الله أو الحرب

أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أن المعركة في الشمال يجب أن تنتهي بسحق "حزب الله" وحرمانه من القدرة على المس بسكان الشمال.
ورأى سموتريتش أن "السبيل الوحيد لإعادة السكان والأمن إلى الشمال هو استسلام حزب الله أو الحرب".
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