أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قدموا مشروع قرار لحظر بيع أسلحة لإسرائيل

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بيرني ساندرز أنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.

وأوضح السيناتور ساندرز، في بيان، أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في تشرين الثاني.

وأوضح أن "إرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتطرفة غير أخلاقي وغير قانوني"، مؤكدا أن "الأسلحة الأميركية مسؤولة عن عدد هائل من القتلى المدنيين في غزة".

وأضاف ساندرز "علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه الفظائع".

واتهم السيناتور الأميركي نتانياهو بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.

وقال إن نتنياهو يقدم مطالب جديدة في كل مرة يبدو فيها اتفاق وقف إطلاق النار وشيكا.