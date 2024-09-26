الدفاع المدني: 7 شهداء و7 مفقودين في الكرك وانتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة، تمكّنت في تمام السّاعة 4:05 من فجر اليوم الواقع في 2024-09-26، من إنهاء عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في المعيصرة، حيث استهدفت غارة إسرائيليّة مبنى سكنيًّا مؤلّفًا من طبقتَين و6 شقق، قرابة السّاعة الحادية عشرة من صباح أمس".

وأوضحت أنّ "حصيلة عمليّات الدّفاع المدني قد أسفرت عن إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى، وإنقاذ 6 جرحى آخرين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقّي العناية الطّبيّة اللّازمة، وتقديم الإسعافات الأوّليّة اللّازمة لأحد عشر مصابًا في الموقع، وانتشال جثامين 11 شهيدًا؛ ونقلهم بالتّعاون مع جهات إسعافيّة أخرى إلى المستشفيات".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "في بلدة الكرك البقاعيّة، حيث استهدفت غارة إسرائيليّة أحد المباني السّكنيّة عند السّاعة الثّانية عشرة والنّصف ليلًا، عمل عناصر الدّفاع المدني على إخماد النّيران الّتي اندلعت داخل منزلين".

ولفتت إلى أنّ "توازيًا، تمكّنت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة من إنقاذ 6 جرحى وانتشال جثامين 7 شهداء، تمّ نقلهم بالتّعاون مع جهات أخرى إلى مستشفيات اللبناني الفرنسي وتل شيحا والياس الهراوي الحكومي والعبدلله".

كما أفادت بأنّ "عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل تُستكمَل في الموقع، بعد أن أظهرت نتائج الاستقصاء مع الأهالي أنّ ثمّة 7 مواطنين لا زالوا ضمن عداد المفقودين".