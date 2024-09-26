المنسقة الأممية بلبنان رحبت بالدعوة لوقف إطلاق النار: نعوّل على دعم الجميع لاغتنام الفرصة

رحّبت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، في تصريح، وأشادت بـ"الدّعوة إلى وقف فوري لإطلاق النّار لمدّة 21 يومًا، للسّماح بمساحة للدبلوماسيّة للنّجاح، مع التّعويل على دعم واضح من الجميع لاغتنام هذه الفرصة".
وكانت قد دعت سلطات الولايات المتّحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربيّة والعربيّة، إلى وقف فوري لإطلاق النّار مدّته 21 يومًا بين "حزب الله" وإسرائيل، في ظلّ استمرار عدوان جوّي إسرائيلي واسع على لبنان، يتسبّب في سقوط مئات الشّهداء والجرحى المدنيّين.
وأشاروا في بيان مشترك، إلى أنّ "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثّل خطرًا لتصعيد إقليمي أوسع"، مشدّدين على أنّه "حان الوقت لإبرام تسوية تمكّن المدنيّين على جانبَي الحدود من العودة لديارهم".
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