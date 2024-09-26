الهند تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت – (أ ش أ)

نصحت السفارة الهندية في بيروت مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر عقب القصف الإسرائيلي الأخير على جنوب البلاد بالإضافة إلى انفجار أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني.

وأضافت السفارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - أنه "تأكيدا للتحذير الصادر في الأول من شهر أغسطس الماضي، وفي ضوء التطورات والتصعيد الأخير، فإننا ننصح المواطنين الهنود بتجنب السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر".

كما نصحت السفارة الهندية رعاياها المقيمين في لبنان بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحذر والبقاء على اتصال بها.

وتسبب القصف الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان في استشهاد 558 شخصا على الأقل وإصابة 1835 آخرين إلى جانب نزوح الآلاف، وذلك وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.