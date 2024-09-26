بعد تراجع أمس.. سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الخميس في 10 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

تباين سعر الدولار مع بداية التعاملات اليوم الخميس في 10 بنوك بعد أن شهد تراجعا مفاجئا بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيه للشراء، و 48.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و 48.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.63 جنيه للشراء، و 48.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و 48.6 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و 48.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.55 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيه للشراء، و 48.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و 48.6 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.56 جنيه للشراء ، و 48.65 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.