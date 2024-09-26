كثافات مرورية مرتفعة بمظم شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت معظم محاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس، كثافات مرورية تزامنت مع بداية الفترة الصباحية وتوجه الطلاب إلى المدارس.

تباطأت الحركة عند مطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول العربية باتجاه الزمالك والقاهرة بسبب زيادة الأحمال. الأمر ذاته تكرر أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة باتجاه القاهرة، وشارع البحر الأعظم.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادمين من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وأيضًا للمتجهين من المنيب إلى الأوتوستراد والتجمع. في الاتجاه العكسي، تباطأت الحركة للقادمين من المعادي نحو مناطق الجيزة، وفي التجمع الخامس، البساتين، وزهراء المعادي.

شهد طريق الأوتوستراد من طرة إلى زهراء المعادي، والمحور من ناهيا إلى ميدان لبنان، وكوبري أكتوبر من غمرة إلى رمسيس، وكذلك طريق صلاح سالم عند كوبري أكتوبر باتجاه المطار، كثافات مرورية متزايدة، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لضبط المخالفات وتيسير الحركة.

ظهرت كثافات متحركة أيضًا على محور صفط اللبن للقادمين من الطريق الدائري باتجاه شارع السودان، وقبل منزل جامعة القاهرة. كذلك شهدت كبارى الجامعة والجيزة المعدني كثافات ملحوظة.

وامتدت الكثافات إلى محيط ميدان النهضة وصولاً إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، كما سجل محور عرابي كثافات متوسطة للمتجهين من الأقاليم إلى منطقة المهندسين، وتكرر الأمر على كوبري عباس للقادمين من الجيزة إلى القاهرة والعكس، خاصة في منطقة المنيل قبل تقاطع شارع عبد العزيز آل سعود.



أما شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، فقد شهد ارتفاعًا في الكثافات للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. وفي منزل محور صفط، يُنصح باستخدام محور أحمد عرابي كبديل.

تشهد بعض المناطق الأخرى، مثل كوبري عباس وكوبري الجامعة والجيزة المعدني، كثافات متحركة. وظهرت أيضًا تباطؤات في حركة السيارات أعلى الطريق الدائري في نزلة شارع البحر الأعظم باتجاه الدقي، وكذلك في دائري المريوطية للمتجه من الطريق الصحراوي نحو الجيزة.

تواصل غرفة عمليات المرور متابعة حركة السيارات على المحاور الرئيسية باستخدام كاميرات المراقبة للتعامل مع أي ازدحام مروري أو حوادث، مع نشر الأوناش لرفع أي أعطال تعيق الحركة.