صحيفة أميركية تكشف: خلاف هو الأعمق بين إسرائيل وواشنطن بشأن لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية، صباح اليوم الأربعاء، عن خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بشأن كيفية التعامل مع حزب الله.

وقالت الصحيفة، إن أزمة عميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، في الأيام التي سبقت التصعيد في لبنان، مضيفة أن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله أشعلت جدلا داخل إدارة بايدن.

وأضافت، "كبار المسؤولين الأميركيين حذروا الحكومة الإسرائيلية من أن اختيار هذه الاستراتيجية قد يؤدي إلى حرب إقليمية".

وبحسب "بوليتيكو"، فإن الأمريكيين يرون أنّ الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا وأن حملة عسكرية واسعة النطاق يمكن أن تخرب هذه الجهود.

وتابعت، "هذا أعمق خلاف على الإطلاق بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالجبهة الشمالية".

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول أمريكي قوله: بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بالإحباط والقلق من ارتفاع عدد القتلى في لبنان.

وأضاف، "المسؤولون يعتقدون أن تصحيح الوضع سيكون صعبا إن لم يكن مستحيلا".

المصدر : وكالات