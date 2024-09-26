روسيا تُسقط 7 مسيرات أوكرانية في عدة مقاطعات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وكورسك وبريانسك خلال الليل.



وبحسب"سبوتنيك"، وقالت الوزارة في بيان لها "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 7 مسيرات أوكرانية مسيرة، بينها 4 طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق مقاطعة كورسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.