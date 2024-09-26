وزارة الصحة: 3 شهداء في الاعتداءات الاسرائيلية على عيتا الشعب وشهيد وجريح في الغارة على قانا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص".

كذلك أعلن المركز أن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة قانا جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح والاثنان من الجنسية السورية".