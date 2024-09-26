غارة إسرائيلية أدت لوقوع إصابات بين حراس منزل علي حجازي في بعلبك من دون تواجده بالمكان

أكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، في تصريح، أن غارة إسرائيلية استهدفت حي المحطة في بعلبك الذي يقطنه، حيث طالت غرف الحراسة المكلفة بحماية منزله وأدت الى اصابة مرافقيه إصابات متوسطة.

وأوضح أنه لم يكن متواجدًا لحظة الاستهداف.