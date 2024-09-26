أكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، في تصريح، أن غارة إسرائيلية استهدفت حي المحطة في بعلبك الذي يقطنه، حيث طالت غرف الحراسة المكلفة بحماية منزله وأدت الى اصابة مرافقيه إصابات متوسطة.
وأوضح أنه لم يكن متواجدًا لحظة الاستهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية أدت لوقوع إصابات بين حراس منزل علي حجازي في بعلبك من دون تواجده بالمكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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