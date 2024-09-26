نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، تفاصيلاً عن صاروخ "قادر 1" الذي استخدمه في قصفه على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب.
وفي التفاصيل، لفت الحزب، الى أن "قطر الصاروخ ٦٢٠ ملم، طوله ٧٦٦٥ ملم، وزنه يبلغ ٢٨٧٠ كلغ، وزن الرأس الحربي ٥٠٠ كلغ، والمدى ١٩٠ كلم "، موضحاً أن "الصاروخ أرض-أرض باليستي تكتيكي ذو قدرة تدميرية عالية".
وكشف الحزب، أن "الصاروخ يملك القدرة على المناورة أثناء التحليق وقادر على إصابة الأهداف بدقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" يكشف تفاصيلاً عن صاروخ "قادر 1" الذي استخدمه في قصفه على مقر قيادة الموساد في تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.