إعلام أميركي: حكومة نتانياهو لا تريد حربا واسعة وتبحث عن حل وحزب الله يريد مساحة للتنفس

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا تريد حربا واسعة وتبحث عن حل وحزب الله يريد مساحة للتنفس".

من جانبها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البنتاغون، قوله "إننا أبلغنا إسرائيل أن الدعم لن يكون بدون شروط"، مضيفا "أبلغنا إسرائيل أنه لا يمكنها فتح جبهة جديدة دون أن تكون هناك عواقب".

وذكر المسؤول بالبنتاغون، "أننا أبلغنا إسرائيل أن فتح جبهة جديدة ليس الطريق الأسرع لإعادة سكان الشمال".

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، وفق الصحيفة، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن ومساعديه بمن فيهم سوليفان وبلينكن يعملون للتوصل لحل دبلوماسي".

إاى ذلك، ذكر المسؤول بالبنتاغون، أن "الجيش الأميركي مستعد للمساعدة إذا تعرضت الدفاعات الإسرائيلية لضغط كبير".

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، إشارتهم إلى أن "هناك شكوكا في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال وقت قريب".