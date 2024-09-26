رئيس الوزراء الكندي ترودو نجا من تصويت على حجب الثقة

نجا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تصويت على حجب الثقة، حيث رُفض اقتراح حجب الثقة بنتيجة 211 مقابل 120.

وكما كان متوقعاً، دعمت الأحزاب التي تحمل توازن القوى في برلمان الأقلية، مثل كتلة كيبيك والحزب الديمقراطي الجديد، الحكومة، مما منح ترودو الأصوات التي احتاجها للاستمرار في الحكم.

ومن المتوقع أن يكون التصويت التالي قريباً، حيث سيقدم الليبراليون اقتراحاً يتعلق بمسألة ثقة أخرى قريباً.