رئيس الوزراء الإسباني: التصعيد في لبنان خطير وإسبانيا تدين بشدة مقتل المدنيين الأبرياء

ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن "التصعيد في لبنان خطير وإسبانيا تدين بشدة مقتل المدنيين الأبرياء"، مع استمرار القصف الإسرائيلي الواسع على جنوب لبنان والبقاع. وقال: "ندعو إلى خفض التصعيد والتهدئة عبر الدبلوماسية ويجب احترام القانون الدولي"، مضيفا "علينا إنهاء الصراع في غزة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وفي وقت سابق، أفادت معلومات لـ"النشرة" بأن الاتصالات تكثّفت في الساعات الماضية بين لبنان وعواصم العالم الفاعلة. ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بجملة اتصالات مع عواصم عدة، ابرزها واشنطن وباريس ولندن، في وقت يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءات في نيويورك، مدعوماً بمواقف عربية ابرزها مصر والأردن والعراق، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا، لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.

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