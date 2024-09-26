أصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات اليوم، بيانا حمل الرقم 7، حول تنظيم حركة النزوح الداخلي. واوردت اللائحة المحدثة للمدارس والمعاهد المخصصة لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة والتي بلغت لغاية نشر البيان 387 مركزا. للاطلاع على لائحة المراكز:

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات نشرت لائحة محدثة شملت 387 مركزا لايواء النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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