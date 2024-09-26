ترامب ينتقد زيلينسكي بسبب رفضه التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع مع روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (د ب أ)

انتقد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب توجيه انتقاد إليه ورفض التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع موسكو، الأمر الذي يلقي بظلاله على تحرك الرئيس الأوكراني للحصول على مزيد من المساعدات في معركته ضد الغزو الروسي لبلاده.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في مينت هيل بولاية نورث كارولينا: "رئيس أوكرانيا موجود في بلادنا وهو يوجه بعض الاتهامات السيئة تجاه رئيسكم المفضل، أنا.. نحن نواصل منح مليارات الدولارات للرجل الذي يرفض عقد صفقة (زيلينسكي)"

وتعد تصريحات ترامب من أشد التصريحات العلنية التي استخدمها بشأن هذا الصراع والرئيس الأوكراني، الذي كان يأمل في لقاء الرئيس السابق خلال زيارة للولايات المتحدة هذا الأسبوع لكنه أدلى بتصريحات انتقادية في مقابلة إعلامية.